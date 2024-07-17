Війна в Україні, ймовірно, може бути одним із додаткових факторів впливу на погодні умови.

В Українському гідрометеорологічному центрі вважають, що бойові дії, які ведуться через повномасштабне вторгнення РФ в Україну, можуть зробити певний внесок у зміни клімату, але мова не про глобальний вплив. Про це заявила речниця Укргідрометцентру Наталія Птуха.

Зокрема, за її словами, локальні прояви не можуть мати надто великого впливу на потужні синоптичні процеси. При цьому, бойові дії в Україні, ймовірно, можуть бути одним із додаткових факторів впливу на погодні умови. Однак, за словами Птухи, наразі цей вплив оцінюється не надто високо.

Речниця розповіла, що в Українському інституті гідрометеорології є певні дослідження в напрямку впливу бойових дій на певні погодні чинники. Вона наголошує, що такий зв’язок, звичайно, досліджується, але говорити безпосередньо про те, що зараз це має прямий вплив, дуже складно, особливо таким фахівцям, як оперативним синоптикам.

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"Трохи інші масштаби, тобто ці глобальні масштаби переміщення повітряних мас, це дуже потужні синоптичні процеси, і локальні прояви настільки сильно на них не можуть впливати. Звичайно, певний внесок можуть зробити, але глобально змінити й казати, що це одна з причин – ні", – наголошує Птуха.

Нагадаємо, українці потерпають від жахливої спеки, з якою важко боротися через тотальні відключення світла. Зокрема, у Києві погода продовжує встановлювати рекорди - 16 липня у столиці їх зафіксували одразу три.

За даними метеостанції Центральної геофізичної обсерваторії імені Бориса Срезневського, максимальна температура повітря виявилась найвищою за весь час проведення спостережень для цієї дати й склала 36,0°С. Це перевищило попередній рекордний показник 1931 року на 0,2°С.

Також максимальна швидкість вітру досягла рекордних для цього дня 21 м/с. Це на 1 м/с більше попереднього максимального значення, зареєстрованого у 1964 році.

Окрім того, вода у Дніпрі в межах Києва прогрілася до 29,0°С. Це перевищило попередній максимум на 0,4°, що був зафіксований 22 липня 2010 року і становив 28,6°С.

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