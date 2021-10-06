Науковці називають таку "зустріч" рідкісним явищем.

Київська родина натрапила на найотруйнішого павука в Україні - занесеного в Червону книгу Ерезуса.

Як повідомляється в сюжеті ТСН, його знайшли на лісовій стежці біля озера на столичній Троєщині. Науковці кажуть, що це доволі рідкісне явище - зазвичай павуки цього виду ховаються від людей.

Ігор з сім'єю прийшов до лісу на пікнік, де першим небезпечного павука побачив його син Святослав. Укус Ерезуса не смертельний, проте викликає набряки, біль та оніміння кінцівок щонайменше на тиждень. Чоловік розповів, що знав про небезпеку саме цього павука, тому поводився з ним вкрай обережно.

У столичному зоопарку факт зустрічі з цим павуком називають унікальним випадком. "Взагалі-то вони не бігають по лісу так, як інші павуки можуть бігати. Вони сидять у норках і чекають здобич", - розповіла Оксана Мороз, біолог-дослідниця відділу акватераріуму звіринця.

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Науковиця каже, що з нори він виліз у пошуках самки для подальшого спарювання.

Цей вид павуків здебільшого мешкає в лісах на півночі Євразії, їх давно занесено до Червоної книги.

Деталі дізнавайтеся з сюжету ТСН:

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Автор: Юрій Годован