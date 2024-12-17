Очевидці наслідків аварії вимагають покарати "жадібних торгашів" нафтою, які випустили в штормове море річкові судна.

Нафтопродукти, які перевозили російські танкери "Волгонефть 212" та "Волгонефть 239", уже прибило до курортного міста Анапа (Краснодарський край РФ). Місцеві жителі опублікували відповідне відео, на ньому - вражаючі наслідки катастрофи, у яку потрапили в Чорному морі, в районі Керченської протоки, два згаданих судна.

Зі слів місцевих жителів, шторм приніс величезну кількість мазуту з танкера, що розколовся в Керченській протоці. Великі згустки нафтопродуктів покривають піщану зону і воду одного з відомих пляжів під назвою "Жумчужина Росії".

"Ось така ситуація на пляжі "Жемчужина Росії". Необхідно терміново вживати заходів з очищення пляжної території. І виставити рахунки за завдані збитки жадібним торгашам нафтою, які випустили старі танкери, призначені для річок, у штормове море", - акцентують автори публікації.

Росіянин, який оприлюднив відео, не скупиться на нецензурні висловлювання, зокрема на адресу тих, хто зобов'язаний моніторити екологічну обстановку: "Це вони так обстановку моніторять, бл**ь... Ти подивися, що відбувається...". При цьому чоловік просить розтиражувати відео, щоб усі дізналися про проблему на узбережжі.

За даними Telegram-каналу "Раньше всех. Ну, майже", Азово-Чорноморська міжрайонна природоохоронна прокуратура почала перевірку у зв'язку з появою інформації про забруднення прибережної смуги мазутною сумішшю внаслідок її витоку з танкерів, які зазнали аварії.

Катастрофа російських танкерів у Чорному морі - подробиці

Нагадаємо, 15 грудня в районі Керченської протоки затонули два російські танкери "Волгонефть-212" і "Волгонефть-239". Судна, які транспортували мазут, розламалися навпіл.

Керівник громадської організації "Зелений лист", еколог Владислав Балинський заявив, що наслідки аварії будуть катастрофічними. Він припустив, що в море потрапило понад 8 тисяч тонн нафтопродуктів. Температура води - 7-10 градусів за Цельсієм, а це означає, що значна частина мазуту опиниться у вигляді згустків на дні, і зібрати його вже неможливо. Згустки переміщатимуться морськими течіями і з підвищенням температури періодично спливатимуть у вигляді райдужної жирної плівки, отруюючи все живе навколо. Також еколог заявив, що першою наслідки аварії відчує Анапа, куди викине мазут, що залишився на поверхні.

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