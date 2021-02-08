Найчистіший сніг, за даними ТСН, - у центрі Києва.

Київський сніг, який розпочався майже добу тому, перевірили на наявність нітратів. Для цього журналіст набрала сніг в центрі столиці, на трасі та поблизу поля.

Про це йдеться в сюжеті ТСН.

Дослідження проводили за допомогою тестової смужки для нітратів. У три відерця поклали сніг з Майдану Незалежності, Вишгорода (поблизу траси, де щоденно проїжджає багато авто) та поля, де, ймовірно, є добрива.

Смужку-тест опускали на дві секунди у розталий сніг. У підсумку яскраво-рожевого забарвлення у снігу не було, отже нітрати з неба не сипляться, зазначає журналіст. Якщо вони і містяться в снігу, то в незначній кількості. Найбільш брудний сніг той, який брали біля траси, найчистіший - із центру Києва.

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Автор: Юрій Годован