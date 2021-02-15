Зелений колір дає пігмент хлорофіл, а червоний — каротиновий шар.

В Антарктиді сніг почав "цвісти": замість білого він має малиновий та зелений колір.

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Про це повідомляє прес-служба Національного антарктичного наукового центру (НАНЦ).

Як повідомляється, таке забарвлення з'являється внаслідок розвитку в снігу мікроскопічних водоростей. Вони розмножуються спорами, які не бояться екстремальних температур і зберігаються в снігу протягом всієї тривалої зими. Коли погодні умови стають сприятливими, спори починають проростати.

"Зелений колір дає пігмент хлорофіл, а червоний — каротиновий шар, який містять клітини деяких видів мікроводоростей", - пояснили у НАНЦ.

За словами спеціалістів, "цвітіння снігу" сприяє зміні клімату. Адже через забарвлення сніг менше відбиває сонячного світла та швидше тане. Як наслідок у ньому розвивається дедалі більше яскравих водоростей, від чого танення ще пришвидшується.

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Автор: Катерина Лиманська