Зграя косаток годину полювала на кмітливого крилеїда.

Під час роботи в океані українські полярники стали свідками неймовірної історії про те, як зграя косаток полювала на тюленя-крилеїда, а той заховався від них у тріщині айсберга. Про це розповіли у Національному антарктичному науковому центрі, який також оприлюднив відповідне відео.

Драйвер човна, сисадмін 29-ї УАЕ Олександр Мацібура каже, що учасники експедиції були неподалік континенту, коли побачили великий прямий спинний плавець.

"Під'їхали човном ближче й почули звук спілкування косаток. Їхня зграя активно плавала навколо айсберга. Спершу ми не зрозуміли чому, а потім підняли дрон й побачили, що всередині льодовика лежить тюлень", - розказав він.

Загалом косаток було п'ять: троє дорослих і двоє малих. Полярники зрозуміли, що вони хочуть вполювати тюленя, але не можуть дістати дотепну тварину. Кілька разів зграя хижаків здійснювала цікавий маневр: відпливала від айсберга та чаїлася. Однак щойно крилеїд виповзав з тріщини, косатки знов швидко з'являлися. Проте тюлень повертався до схованки.

"Й так тривало близько години. Зрештою, косатки залишили спроби дістати здобич та попливли геть. Таким хепіендом для крилеїда завершилася ця історія", - кажуть науковці.

Як зазначається, тюленю дуже пощастило, адже минулі експедиції бачили, що косаткам достатньо кількох хвилин, щоб вполювати дорослого тюленя.

У центрі додали, що полярники зробили чимало фото спинних плавців косаток, які використовують для ідентифікації цих тварин. Після обробки світлини будуть внесені до міжнародної бази даних - українські науковці в Антарктиці вже кілька років комплексно вивчають китоподібних.

"Наші вчені виконують акустичні дослідження косаток в різних районах Антарктичного півострова. Нині вже накопичено важливу інформацію щодо сезонного розподілу та різних аспектів екології цих тварин, що є хижаками найвищого рівня, а отже важливими індикаторами стану антарктичних екосистем", - йдеться у повідомленні.

Загалом в районі української полярної станції "Академік Вернадський", який знаходиться на острові Галіндез, трапляються три з п'яти екотипів косаток, що мешкають у Південному океані: типу A, що зазвичай живляться іншими китоподібними - насамперед антарктичними смугачами; типу B1, що харчуються переважно ластоногими; типу B2, що надають перевагу живленню пінгвінами.

Вчені встановили, що кожна родина косаток має тісні соціальні зв'язки, а також власні мисливські традиції, які передаються з покоління в покоління.

Останні новини полярників

Як повідомляв УНІАН, раніше українських полярників переслідував морський леопард. Побачивши в океані човен з людьми, він розпочав його переслідувати та "гнав", поки той не причалив до суші. Вчені змогли зафіксувати на відео, як тварина пливе за човном та майже "підрізає" його у воді.

Також стало відомо, що українські полярники показали перших немовлят-пінгвінів цього сезону. Одразу двох малюків-первістків виявив біолог 29-ї УАЕ Світозар Давиденко в одному гнізді, де з'явилися перші яйця.

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