Хижак може запросто догнати та прогризти човен.

Українські полярники ледь не стали здобиччю дуже небезпечного хижака – морського леопарда, який, побачивши в океані човен з людьми, розпочав його переслідувати та "гнав", поки той не причалив до суші. Вченим вдалося зафіксувати на відео, як тварина пливе за човном та майже "підрізає" його у воді.

"Погляньте, хто переслідував наших полярників під час нещодавнього виходу в океан. Це був морський леопард, який буквально наздоганяв човен українських вчених. Звісно, така увага тварини цікава, але не надто приємна. Морський леопард має гострі зуби, дуже швидко пересувається у воді (до 40 км/год) і вважається одним з головних хижаків Антарктики", - розповіли у Національному антарктичному центрі.

Коли полярники зрозуміли, що отримали неочікуваного супровідника, одразу згорнули роботу в океані й повернулися до станції. Бо найпевніше леопард сприйняв появу транспорту як вторгнення на свою територію та вирішив прогнати "чужинця". Тому переслідував його аж доки човен не причалив до острова.

Пояснюється, що цей хижак харчується не тільки крилем чи рибою, а й пінгвінами, тюленями. Тож цілком може догнати та прогризти човен. Довжина морського леопарда становить 3-4 метри, а вага 300-400 кг.

Додається, що морських леопардів можна нерідко побачити в районі української полярної станції "Академік Вернадський", особливо з кінця антарктичного літа. В цей час вони починають полювати близько до берегів, де живуть колонії пінгвінів, очікуючи у воді недосвідчених малят. Після вдалого полювання, як і інші представники родини тюленевих, люблять відпочивати на крижинах.

"Оскільки через потепління акваторія навколо нашого острова останніми роками майже не замерзає, то пінгвіни не мають потреби мігрувати далеко на північ. Нині вони можуть триматися в районі станції весь рік. Відповідно на зиму можуть лишатися й леопарди, що харчуються пінгвінами", - розповіли у центрі.

Останні новини полярників

Як повідомляв УНІАН, українські полярники показали фото зоряного неба в Антарктиді – науковці кажуть, що це – рідкісне явище, тому що над станцією "Академік Вернадський", зазвичай, хмарно. У Південній півкулі, де розташований континент Антарктида, – власне зоряне небо. Тут можна побачити 45 сузір’їв, які недоступні в Північній півкулі. Найвідомішим є Південний хрест, за ним можна визначити напрямок на Південний полюс. Йшлося, що саме це сузір’я було зображено на шевроні 28-ї УАЕ, яка зимувала на станції "Вернадського" торік.

Також нещодавно до української наукової полярної станції "Академік Вернадській" завітала досить численна група пінгвінів – для антарктичної зими це незвичайне явище. Зокрема, після раптового підвищення температури до станції прийшла чимала група пінгвінів – десь 20-25 птахів. Візит був неочікуваним, адже на зиму вони полишають острів Галіндез. Йшлося, що "велике повернення пінгвінів до "Вернадського" зазвичай відбувається навесні (коли в Україні осінь). Вони прибувають на острів на шлюбний сезон: будувати гнізда, відкладати яйця, висиджувати малечу.

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