Зоозахисниця була обурена тим, що новонароджену тварину жінка вирішила забрати до себе.

Новонароджене оленятко зі скандалом вилучили з будинку у Київській області.

Жінка знайшла тварину в лісі, коли збирала гриби. Про це йдеться в сюжеті ТСН.

Їй здалося, що вона помирає, тому забрала оленя додому, пофотографувала і на ніч нагодувала дитячою сумішшю.

Читайте такожБіля київської станції метро посеред дня розгулював молодий олень (відео)Зоозахисниця, яка приїхала до жінки, розповіла, що тварину буквально вкрали з дикої природи. Й чи виживе вона тепер, під питанням. "Щороку зменшується популяція таких видів за рахунок саме пасивного браконьєрства", - розповіла зоозахисниця. Потім вона викликала поліцію, що неабияк обурило жінку, яка забрала до себе тварину, та її родину.

"Пасивне браконьєрство? Та йди ти на х*й! Геть, я сказала", - чулися крики обурених жінок, що прихистили в себе оленятко.

Правоохоронці збирають пояснення, а далі розбиратимуться, чи відкривати протокол за незаконне вилучення тварини з дикої природи. Максимальне покарання - штраф у 800 грн.

Тваринку відправили до фонду порятунку диких тварин. Найімовірніше, оленя народилося два дні тому.

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Автор: Ольга Робейко