Майже півтисячі лебедів залишилися зимувати на річці Прут.

У Чернівцях зоозахисники та небайдужі містяни зайнялися порятунком сотень лебедів.

Про це розповідається у сюжеті ТСН.

Майже півтисячі лебедів залишилися зимувати на річці Прут. Річка замерзла через сильні морози, а птахи значно ослабли.

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Автор: Олег Давигора