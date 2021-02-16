У Чернівцях зоозахисники та небайдужі містяни зайнялися порятунком сотень лебедів.
Про це розповідається у сюжеті ТСН.
Майже півтисячі лебедів залишилися зимувати на річці Прут. Річка замерзла через сильні морози, а птахи значно ослабли.
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