Десятиліттями ці тварини вважалися такими, що практично зникли з вод Великої Британії.

В Уельсі, у затоці Кардіган, уперше помітили рідкісну акулу - європейського морського ангела, якого вчені тривалий час вважали зниклим.

Акулу задокументували дослідники з Wildlife Trust of South & West Wales (WTSWW) за допомогою спеціальних підводних камер. Тривалий час ці тварини вважалися такими, що практично зникли з вод Великої Британії - їхня чисельність почала скорочуватися ще в 1960-х роках через рибальство і деградацію середовища проживання.

Відео дня

Європейський морський ангел є найбільш вразливим видом акул у світі. У нього плоске тіло і шкіра пісочного кольору, що дає змогу тварині маскуватися на морському дні та полювати на крабів, молюсків і рибу. Однак їхній донний спосіб життя робить їх уразливими для потрапляння в тралові мережі.

Вид розмножується дуже повільно, і навіть за сприятливих умов відновлення популяції може зайняти десятиліття.

Хоча морського ангела у Великій Британії та ЄС визнано охоронюваним видом, експерти попереджають, що доки донний траловий вилов не буде суворо заборонено, всі заходи з охорони залишаться неефективними.

Менеджер зі збереження та дослідження морського середовища у WTSWW Сара Перрі, зазначила: "Ми були в захваті від можливості сфотографувати акулу-ангела в затоці Кардиган - рідкісну і захопливу зустріч. Акул-ангелів у затоці Кардіган не помічали з 2021 року".

Інші новини про тварин

У січні 2025 року в бразильському атлантичному лісі сталася знаменна подія: південноамериканський тапір, ссавець, якого вважали зниклим із цього регіону понад століття тому, був помічений вченими та екологами.

Вас також можуть зацікавити новини: