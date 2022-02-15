Відвідувачі зоопарку залюбки спостерігали за забавками тварин.

У Харківському зоопарку влаштували зимові забавки для мавпочок, які там проживають.

Про це розповідається у сюжеті ТСН.

Працівники зоопарку заховали у снігових заметах овочі, фрукти та печиво. Своєю чергою тварини їх мають відшукати.

У таких зимових іграх мавпи залюбки беруть участь і навіть змагаються один з одним за знайдені ласощі, а відвідувачі зоопарку із цікавістю та задоволенням спостерігають за такими забавками.

У зоопарку пояснили, що такі змагання влаштовують тільки для японських макак, які мають тепле хутро та звикли до холоду. На їхній батьківщині на Півночі Японії зима триває до чотирьох місяців, а середня температура в холодну пору року до -5 градусів.

Як повідомляв УНІАН, у Київському зоологічному парку до Дня святого Валентина вирішили показати топ-10 пар своїх закоханих вихованців. За попередній 2021 рік у Київському зоологічному парку було створено 53 стабільних пари тварин, не враховуючи сезонні пари птахів та ті, які живуть колоніями. Завдяки комфортним умовам проживання, у цих пар за минулий рік з’явилось понад 450 малюків.

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