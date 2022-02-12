Створення пар та розмноження тварин - це важлива частина життя та роботи Київського зоопарку.

У Київському зоологічному парку до Дня святого Валентина вирішили показати топ-10 пар своїх закоханих вихованців.

Про це повідомляється на сторінці столичного зоопарку у Facebook.

Там відзначили, що створення пар та розмноження тварин - це важлива частина життя та роботи Київського зоопарку.

"Якщо з’являється потомство - значить тваринам комфортно та спокійно в теперішніх умовах проживання", - написали у повідомленні.

Зазначається, що за попередній 2021 рік у Київському зоологічному парку було створено 53 стабільних пари тварин, не враховуючи сезонні пари птахів та ті, які живуть колоніями. Завдяки комфортним умовам проживання, у цих пар за минулий рік з’явилось понад 450 малюків.

"Ми дуже пишаємось нашими спеціалістами, які приклали багато зусиль, щоб отримати потомство лемурів, ібісів, диких котів, гуанак та всіх інших тварин", - написали у повідомленні.

Як повідомляв УНІАН, нещодавно одразу четверо левів з київського зоопарку відсвяткували свій день народження.

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