За словами Рєзнікова, загроза також існує для південних районів Ростовської області РФ.

На окупованому Донбасі через кілька місяців може статися екологічна катастрофа.

Про це заявив віце-прем'єр, міністр з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій Олексій Резніков, пише "РБК-Україна".

"Через кілька місяців ми будемо мати екологічну катастрофу на окупованих територіях Донбасу і в південних районах Ростовської області", - заявив Резніков.

Окупанти, закривши і затопивши десятки шахт, поставили під загрозу джерела питної води, якими користується близько 800 тисяч осіб, додав він.

За словами Голови Державної екологічної інспекції Андрія Мальованого, об'єкти підвищеної небезпеки також знаходяться в містах Новолуганське, Авдіївка, Маріуполь і Торецьк. Він зазначив, що радіаційний фон там знаходиться в межах норми.

Раніше міністр захисту навколишнього середовища та природних ресурсів України Роман Абрамовський заявив, що Донбасу може загрожувати екологічна катастрофа через те, що російські окупанти перестали відкачувати воду з шахти "Юний комунар" (Юнком).

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Автор: Юрій Годован