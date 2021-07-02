На окупованому Донбасі через кілька місяців може статися екологічна катастрофа.
Про це заявив віце-прем'єр, міністр з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій Олексій Резніков, пише "РБК-Україна".
"Через кілька місяців ми будемо мати екологічну катастрофу на окупованих територіях Донбасу і в південних районах Ростовської області", - заявив Резніков.
Окупанти, закривши і затопивши десятки шахт, поставили під загрозу джерела питної води, якими користується близько 800 тисяч осіб, додав він.
За словами Голови Державної екологічної інспекції Андрія Мальованого, об'єкти підвищеної небезпеки також знаходяться в містах Новолуганське, Авдіївка, Маріуполь і Торецьк. Він зазначив, що радіаційний фон там знаходиться в межах норми.
Раніше міністр захисту навколишнього середовища та природних ресурсів України Роман Абрамовський заявив, що Донбасу може загрожувати екологічна катастрофа через те, що російські окупанти перестали відкачувати воду з шахти "Юний комунар" (Юнком).
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