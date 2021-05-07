За даними ООН, концентрація вуглекислого газу досягла максимуму за останні 3 мільйони років.

В ООН заявили, що Земля наближається до екологічної катастрофи, а минулий рік став безпрецедентним періодом екстремальних погодних і кліматичних катаклізмів.

Про це у своєму зверненні повідомив генсек ООН Антоніу Гутерреш.

За даними ООН, концентрація вуглекислого газу досягла нового максимуму - на 148% вище доіндустріального рівня. Це найвищий рівень за 3 мільйони років.

"Минулого року було на 1,2 градуса за Цельсієм спекотніше, ніж у доіндустріальні часи - небезпечно близько до 1,5 градусної межі, встановленої науковим співтовариством", - йдеться в повідомленні. - "Ми все ще рухаємося до катастрофічного підвищення температури на 2,4 градуса до кінця століття".

"Ми дійсно стоїмо на краю прірви", - заявив Гутерреш.

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За його даними, країни, на частку яких припадає 73% викидів, зобов'язалися до 2050 року домогтися нульових викидів.

"Суть в тому, що до 2030 року ми повинні скоротити глобальні викиди на 45% в порівнянні з 2010 роком, щоб до 2050 року досягти нульового рівня викидів", - пояснив генсек ООН.

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Автор: Катерина Лиманська