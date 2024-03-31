Гарний настрій відвідувачам забезпечують Патрік та Тіса.

У Київському зоопарку склався дует двох сіамангів: примати Патрік та Тіса співають пісні, радіючи першому потеплінню та сонечку.

Насолодитися унікальними звуками тварин можна вже цими вихідними. Зоопарк запрошує українців провести дозвілля та забезпечити собі настрій, споглядаючи гімнастичні трюки парочки.

Неофіційна вистава розгортається на площі дві тисячі метрів квадратних, підкреслюють працівники.

"Оживає весняна природа і наші сіаманги Патрік та Тіса розпочинають свої карколомні тренування на свіжому повітрі. У їх розпорядження канати та жердини, драбини та платформи, а також дерева, кущі, трава, каміння та водойми", - інтригують відвідувачів.

Окрему увагу зоопарк приділив вокальним здібностям сіамангів. Їх спів зафіксували на відео:

Установа зазначає, що Патрік та Тиса - не просто співмешканців одного вольєра. Це закохана пара, яка найбільше тішиться спільними пікніками та перекусами личинками зофобаса.

Раціон цього виду приматів різноманітний. Їх годують овочами, фруктами, зеленю, злаковими хлібцями, компотами, насінням та навіть вареними яйцями. Однак довгорукі спортсмени більш за всю полюбляють жучків.

У Київському зоопарку живе єдина горила України

Як відомо, зоозахисники Київського зоопарку також опікуються горилою Тоні - єдиним приматом цього виду, якого має Україна. Влітку 2023 року Тоні відсвяткував свої іменини. Поважності горили надає не лише вік у 49 років, а ще й почесний статус однієї з найстарших горил Європи.

Три роки тому Тоні мав проблеми зі шлунково-кишковим трактом, але наразі з ним все добре - дідусь сидить на дієті без м'яса та ласощів.

У серпні Тоні має святкувати свій ювілей. Можливо, Київський зоопарк на честь цього знову потішить нас контентом з горилою.

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