У Китаї після ремонту та дезінфекції свої двері для відвідувачів знову відкрив найбільший у світі розплідник гігантських панд.
Про це повідомляється у сюжеті ТСН.
З нагоди китайського Нового року його ще й прикрасили: розвісили традиційні ліхтарі, яскраві плакати та іграшки, що потішило маленьких ведмежат. Подивитись на забавки панденят у перші дні прийшли тисячі людей.
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