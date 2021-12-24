Внаслідок аварії стався витік технічної води об'ємом приблизно 80 тисяч кубометрів.

В Кривий Ріг внаслідок руйнування дамби на ПрАТ "АрселорМіттал Кривий Ріг" технічна вода потрапила до трубопроводу.

Про це повідомляє прес-служба Державної екологічної інспекції України.

"В результаті руйнування дамби на ПрАТ "АрселорМіттал Кривий Ріг" відбувся витік технічної води об'ємом приблизно 80 тисяч кубічних метрів. Вода потрапила в регулюючу ємність №1, №2 , а також до трубопроводу", - йдеться в повідомленні.

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Зазначається, що фахівці Держекоінспекції, які після аварії прибули на підприємство, під час огляду місця надзвичайної ситуації виявили витік значної кількості забрудненої технічної води на прилеглу земельну ділянку сільськогосподарського призначення.

Інспектори здійснили відбір проб ґрунтів для лабораторного дослідження. У разі підтвердження факту забруднення земель, Держекоінспекція проведе розрахунок збитків.

У відомстві додали, що обставини та причини цієї аварійної ситуації на даний час встановлюються комісією Держпраці. Держекоінспекцією відповідальних осіб притягнуто до адміністративної відповідальності.

АрселорМіттал Кривий Ріг: що відомо

Металургійний комбінат "АрселорМіттал Кривий Ріг", який належить індійському мільярдерові Лакшмі Мітталу, є найбільшим виробником сталевого прокату в Україні, спеціалізується на виробництві довгомірного прокату, зокрема арматури і катанки.

Корпорація Mittal Steel придбала 93,02% акцій комбінату "Криворіжсталь" у жовтні 2005 року, після чого меткомбінат було перейменовано в "Mittal Steel Кривий Ріг", пізніше – в "АрселорМіттал Кривий Ріг".

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