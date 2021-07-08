На пляжах Одеси з'явилися полчища сонечок, які заполонли собою весь морський берег.
Про це розповідає Катерина Гончар в групі Travel Mama на Facebook.
Жінка зазначила, що жуки помічені на відомому пляжі "Дельфін".
"В Одесі на пляжі. Атака сонечок", - йдеться в коментарі до відео.
У коментарях користувачі відзначили, що ці жуки кусаються і, якщо вони атакують пляж, значить їдять якусь живність.
Сонечка - це небезпечний шкідник. Вони знищують не тільки шкідливих комах, але і корисних. Більш того, подібно до колорадського жука, вони можуть пошкоджувати картоплю, плодові дерева і навіть кусати людей.
Варто відзначити, що цей вид жуків у великих кількостях поїдає тлю і кліщів, також вони харчуються дрібними гусеницями та яйцями метеликів.
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