Інвестиції були спрямовані на реалізацію низки заходів в рамках програми зі збереження повітряного середовища, а також водних і земельних ресурсів.

Підприємства Кривого Рогу, що входять до Групи компаній «Метінвест», в 2020 році інвестували 8 мільярдів гривень в екологічні проекти в місті, спрямовані на мінімізацію впливу виробництва на навколишнє середовище.

Про це йдеться в повідомленні групи на сторінці в Facebook.

Зокрема, інвестиції були спрямовані на реалізацію наступних природоохоронних заходів у рамках програми зі збереження повітряного середовища, а також водних та земельних ресурсів:

застосування безтротилових вибухових речовин і торфогідроксидного реагенту в кар'єрах;

системне зрошення вибоїв, технологічних і міських доріг;

оновлення та капітальний ремонт газоочисного обладнання;

застосування інноваційних речовин на основі полімерів для закріплення пісків хвостосховищ;

біологічна рекультивація із застосуванням зернових культур для зменшення запилення хвостосховищ;

озеленення санітарно-захисних зон і промислових майданчиків.

Відзначимо, до активів «Метінвесту» в Кривому Розі відносяться такі підприємства, як Інгулецький гірничо-збагачувальний комбінат, Північний гірничо-збагачувальний комбінат, Центральний гірничо-збагачувальний комбінат, Метінвест-КРМЗ і завод «Юністіл».

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Автор: УНІАН