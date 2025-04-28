Пісторіус запевнив, що Німеччина підтримуватиме Україну навіть без участі США.

Німеччина продовжуватиме надавати військову допомогу Україні - навіть у разі припинення підтримки з боку США. Про це заявив міністр оборони Німеччини Борис Пісторіус, передає Tagesschau.

Пісторіус підкреслив, що це чітко прописано в коаліційній угоді.

"Якщо Україна впаде, якщо Путін переможе в цій війні в тому сенсі, що він окупує Україну, або навіть тільки більшу її частину, то це буде максимальна загроза для території НАТО і також для сусідніх країн, таких як Молдова і Грузія", - заявив Пісторіус.

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Він наголосив, що йдеться не тільки про солідарність з Україною, йдеться про безпеку і мир у Європі.

При цьому у звіті SIPRI повідомляється, що Німеччина у 2024 році надала Україні військову допомогу в розмірі 7,7 млрд доларів. Таким чином вона стала другим за обсягом донором допомоги Україні, поступаючись лише США, які надали 48,4 млрд доларів.

Зазначається, що загалом військові витрати Берліна 2024 року злетіли до 88,5 млрд доларів, що поставило його на четверте місце у світі за величиною військових видатків і на перше місце в Центральній і Західній Європі вперше з моменту возз'єднання Німеччини 1990 року.

Німеччина та Україна

Раніше Пісторіус заявив, що Україні не варто погоджуватися на пропозицію Дональда Трампа поступитися своїми територіями. За його словами, запропоновані американським лідером умови припинення вогню більше схожі на капітуляцію.

Водночас у ЗМІ писали, що між Соціал-демократичною партією Німеччини (СДПН) і Християнсько-демократичним союзом (ХДС) на чолі з майбутнім канцлером Фрідріхом Мерцем намічається розкол. Розбіжності, зокрема, викликало питання передачі Україні крилатих ракет Taurus,

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