Адвокати підсудного заявляли, що у чоловіка була депресія, а його оточення відмовилось допомагати.

Фермера з Нової Зеландії визнали винним у жорстокому поводженні з тваринами після евтаназії 226 овець. Як виявилось, померлі були виснажені голодом, тому їх і приспали.

Про це пише BBC.

Беван Скотт Тейт визнав провину, хоч його захист пояснював вчинок підсудного депресією і відсутністю підтримки з боку близьких.

Чоловіка засудили до 9 місяців домашнього арешту і 150 годин громадських робіт відповідно до Закону про захист тварин. Також фермеру заборонили володіти сільськогосподарськими тваринами протягом 4 років.

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Ферма Тейта уперше звернула увагу громадськості після виявлених решток мертвих овець у квітні 2019 року. В інших виявили ознаки голоду, деякі були покриті мухами й страждали від інфекцій, були й такі, яких тривалий час не зістригали.

Інспектори наказали фермеру усунути проблему. Внаслідок чого чоловік усипив 226 овець; інших тварин або продали, або перевели на інші ферми.

Зоозахисники називали таку ситуацію «вкрай рідкісною», бо зазвичай фермери піклуються про тварин, а випадок з Тейтом назвали «одним із найгірших останнім часом».

Адвокат підозрюваного звинувачував відповідні органи у тому, що ті замість допомогти вирішити ситуацію змусили чоловіка все робити самому.

Суддя ж наполягав на серйозності правопорушення, враховуючи професійний стаж фермерства обвинуваченого.

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Автор: Яна Ставська