Влада відкрила екологічно чисту майнінгову ферму біля підніжжя вулкана.

У Сальвадорі, який став першою у світі державою, що узаконила біткоїни як платіжний засіб, відкрилася екологічно чиста фабрика з майнінгу криптовалюти.

Про це повідомив глава держави Наїб Букеле у своєму Twitter.

Майнінгова ферма знаходиться біля підніжжя вулкана і працює на геотермальної енергії, яка перетворюється на електричну. Випаровування, які при цьому виділяються, не залишають шкідливих опадів і просто розчиняються в повітрі.

Згідно з даними Cointelegraph, станція вже виробляє близько 95 МВт електроенергії, але її будівництво триває.

— Nayib Bukele 🇸🇻 (@nayibbukele) September 28, 2021

Читайте такожЛегалізація криптовалюти в Сальвадорі обвалила курс біткоїнаВарто зазначити, що подібний метод видобутку енергії для розташованого в межах Тихоокеанського вогняного кільця Сальвадора не в дивину - в країні налічується 20 потенційно активних вулканів.

Геотермальні станції виробляють 21,7% енергії країни.

Раніше в цьому році Букеле попросив державну геотермальну компанію країни LaGeo SA de CV розробити план з видобутку біткоїнів у дуже дешевий, повністю екологічно чистий і відновлюваний спосіб за допомогою вулканів.

Варто відзначити, що з ростом курсу біткоїну зростає і забруднення довкілля від його майнінгу. Станом на сьогодні цей процес призводить до викидів 36,95 мегатонни вуглекислого газу, що можна порівняти з викидами Нової Зеландії.

Автор: Станіслав Кожемякін