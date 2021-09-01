Основними загрозами, з якими стикаються деревні породи, є сільське господарство, заготівля деревини та тваринництво, зміна клімату та екстремальні погодні умови.

У світі під загрозою зникнення знаходяться 30% видів дерев.

Про це йдеться в дослідженні Botanic Gardens Conservation International.

"З 58 497 відомих видів 30% знаходяться під загрозою зникнення, а 142 зникли", - зазначив голова комісії з виживання видів Джон Пол Родрігес.

Серед дерев, які найбільш схильні до ризику, - магнолії і диптерокарпові. Вони зустрічаються в тропічних лісах Південно-Східної Азії. Також схильні до загрози дубові дерева та клени.

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Найбільша кількість зникаючих видів знаходиться в Бразилії - 1788 дерев в зоні ризику. Далі йдуть Індонезія, Малайзія, Китай, Колумбія і Венесуела.

Основними загрозами, з якими стикаються деревні породи, є сільське господарство, заготівля деревини та тваринництво, зміна клімату та екстремальні погодні умови.

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Автор: Денис Прядко