Нові правила деталізовані, структуровані, мають розбивку за видовим складом дерев та ступенями їх обрізки.

Комунальне об’єднання «Київзеленбуд» розробило проект Правил догляду за кронами дерев та представило його профільним експертам і науковцям: екологам, арбористам, природоохоронцям.

Про це повідомила прес-служба Київської міської державної адміністрації.

Новий документ має стати деталізацією до Правил утримання зелених насаджень у розділі догляду та обрізки за дерев, прийнятих відповідно до наказу Міністерства будівництва, архітектури та житлово-комунального господарства України від 10 квітня 2006 року № 105.

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За інформацією прес-служби, порівняно з документом, ухваленим 15 років тому, нові правила більш деталізовані, структуровані, мають розбивку за видовим складом дерев та ступенями їх обрізки. Вони розроблені у формі інструкції, яка буде зручна для використання працівникам зеленого господарства та передбачає прийняття відповідного нормативного акту Київською міською радою.

«Якщо ми хочемо бачити наші міста справді зеленими, потрібно затверджувати нові правила догляду за кронами дерев, зокрема, щодо їх обрізування. Адже правильне своєчасне обрізування – найкращий догляд за деревом. Із 2006 року, коли Міністерство ЖКГ України приймало Правила утримання зелених насаджень, Київ та й інші наші міста змінилися: окрасою парків і скверів стають високодекоративні інтродуковані види дерев, наприклад, сакура, катальпа, тюльпанове дерево. За останнє десятиліття змінилися навіть погодні умови», – пояснив генеральний директор КО «Київзеленбуд» Олексій Король.

Він нагадав, що одне дерево за рік поглинає близько 1 т вуглекислого газу, а виділяє 113 кг кисню.

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Автор: Інна Андаліцька