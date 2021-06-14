Острови розташовані на українсько-румунському кордоні.

На річці Дунай виявлено два нові острови.

Про це повідомила прес-служба державної установи «Держгідрографія».

Згідно з повідомленням, два нові острови, що утворилися в районі 76-78 км Кілійського гирла Дунаю, виявили фахівці одеського підрозділу держустанови.

Передбачається, що острови з'явилися внаслідок природних руслових процесів, які суттєво впливають на формування рельєфу дна Дунаю.

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«Оскільки на цій ділянці Дунаю проходить державний кордон між Україною і Румунією, про нові ділянки суші до відома поставлено ​​Державну прикордонну службу України. Крім того, інформацію надано для обробки в рамках роботи Змішаної українсько-румунської прикордонної комісії та врахування при підготовці проектів документів демаркації державного кордону між Україною і Румунією», - сказано в повідомленні.

Як зазначається, нові острови виявлено внаслідок аналізу матеріалів гідрографічних робіт і спостережень на місцевості, а також даних дистанційного зондування землі (космічної зйомки) української ділянки Дунаю.

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Автор: Лариса Козова