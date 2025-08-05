Українські полярники зафіксували унікальний момент: про що спілкувалися леопард та тюлень

Не виключено, що хижак хотів просто погратися.

В Антарктиці, під час роботи в океані, українські науковці зафільмували унікальний момент - морський леопард активно намагався заскочити на крижину до тюленя-крилеїда. Як повідомили у Національному антарктичному науковому центрі, загалом це тривало близько 20 хвилин.

"Здається, крилеїд був не дуже радий такій увазі, але леопард не вгавав. Чому ж він це робив? Наші біологи мають кілька припущень", - йдеться у повідомленні.

За їхніми словами, хоч леопарди теж належать до родини тюленевих, але деякі з них харчуються своїми "родичами" - наприклад, молодими крилеїдами, як той, що опинився на крижині. Тобто, не виключено, що леопард хотів добути собі обід.

Ще один варіант – леопард намагався "віджати" у крилеїда крижину. Як пояснюють дослідники, леопарди — дуже територіальні тварини, і якщо вважають якусь ділянку своєю власністю, можуть проганяти чужинців. Й таке вже траплялося з човнами, в яких були полярники.

Крім того, морські леопарди схильні до ігрової поведінки. Можливо йому було сумно та він прагнув погратися, припускають полярники.

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Як писав УНІАН, в Антарктиці українським полярникам вдалося взяти біопсію у косатки, поки зграя кружляла навколо їхнього човна. Це сталося під час виїзду в протоку Лемейр, де науковці на зграю косаток. У групі було понад 10 тварин, серед яких - двоє зовсім юних, які жваво зацікавилися човном. Малеча визирала з води, роздивляючись людей, також великий інтерес виявив дорослий самець - він відділявся від групи й вивчав човен з полярниками. Зграя кілька разів підпливала до людей, кружляла навколо, зникала й знову з’являлася.

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