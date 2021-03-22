Українські вчені з 25-ї антарктичної експедиції розбудили в океані сплячого кита, який цьому «був не дуже радий».
Відео інциденту вони виклали в соцмережу Facebook.
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"Всю зимівку зустріти китів було для нас великою вдачею, а ось тепер ці чудові велетні в нас буквально за «кожним кутом». Виходиш в океан по справах і мимохідь будиш кита, який мирно спить", – пишуть вони в Facebook.
За словами полярників, цей гігант "був не дуже радий, що можете побачити на відео". Самі ж полярники були в захваті від побаченого.
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