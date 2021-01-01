Вона зазначила, що в Києві минулого року було 14 тис. утилізовано, а продано, за приблизними даними, понад 500 тис. ялинок.

Утилізація святкових ялинок після Нового року є величезною проблемою для екології України. За статистикою, більшість ялинок потрапляє на звалища, де їх потім спалюють і шкодять таким чином навколишньому середовищу.

Про це в ефірі телеканалу "Україна 24" розповіла голова Всеукраїнської екологічної ліги Тетяна Тимочко. Вона зазначила, що в Києві минулого року було 14 тис. утилізовано, а продано, за приблизними даними, понад 500 тис. ялинок.

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"Шлях утилізації проходять не всі куплені ялинки, більшою мірою значна частина ялинок потрапляє на звалища. В Києві минулого року було 14 тис. утилізовано, а продано, за приблизними даними, понад 500 тис. ялинок. Ялинки на звалищах просто забруднюють навколишнє середовище, потім їх несанкціоновано спалюють, це страшна проблема для України", - розповіла екологиня.

Тимочко зазначила, що в Києві намагаються проводити утилізацію ялинок.

"Ті ялинки, які потрапляють на пункти, подрібнюються і використовуються, це дуже важлива процедура. Тріски від ялинок зберігаються дуже довго, ними вкривають лунки дерев у місті, які страждають від викидів автотранспорту. Це значною мірою захищає рослини, оберігає від висихання, утримує вологу", - пояснила вона.

Однак, за словами Тимочко, такої системи в масштабах всієї України не існує.

"Дуже великий розрив між вирубкою мільйонів живих дерев і мінімальною кількістю утилізованих, між зрубаними і привезеними в міста і купленими. По Києву минулого року ми зареєстрували понад 45 тис. некуплених дерев. Це дуже турбує екологів, нам потрібно змінити ставлення до використання живих дерев", - заявила екологиня.

Де можна в Києві утилізувати ялинку

У Києві пункти прийому ялинок на утилізацію почали працювати сьогодні, 1 січня 2021 року.

Працюватимуть пункти прийому ялинок безкоштовно з понеділка до п’ятниці, з 07:00 до 22:00, адреси їхніх локацій можна дізнатись за посиланням.

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Автор: Андрій Василюк