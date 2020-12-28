У Києві пункти прийому ялинок на утилізацію почнуть працювати з 1 січня 2021 року.
Як повідомляє сайт Київської міськдержадміністрації, загалом їх буде 15, і розташовані вони у кожному районі міста.
Працюватимуть пункти прийому ялинок безкоштовно з понеділка до п’ятниці, з 07:00 до 22:00, адреси їхніх локацій можна дізнатись за посиланням.
В Управлінні екології та природних ресурсів КМДА наголосили, що на території виробничих баз районних комунальних підприємств з утримання зелених насаджень та лісопаркових господарств вже підготовлені спеціальні майданчики для збору новорічних ялинок.
«Екологічна традиція переробки новорічних ялинок у Києві стартуватиме вже вшосте. Зібрані дерева перероблять на тріску на спеціальному механізмі і навесні використають для мульчування (захисту ґрунту від пересихання та перегріву) лунок вічнозелених рослин. Тому саме ви можете подарувати ялиці, сосні чи смереці «друге життя», – зазначив в. о. начальника Управління екології та природних ресурсів Олександр Савченко.
Згідно з даними КМДА, минулого року на переробку прийняли понад 14 тисяч ялинок.
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