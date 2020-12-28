Столична влада оприлюднила адреси пунктів прийому, яких у місті загалом працюватиме 15.

У Києві пункти прийому ялинок на утилізацію почнуть працювати з 1 січня 2021 року.

Як повідомляє сайт Київської міськдержадміністрації, загалом їх буде 15, і розташовані вони у кожному районі міста.

Працюватимуть пункти прийому ялинок безкоштовно з понеділка до п’ятниці, з 07:00 до 22:00, адреси їхніх локацій можна дізнатись за посиланням.

В Управлінні екології та природних ресурсів КМДА наголосили, що на території виробничих баз районних комунальних підприємств з утримання зелених насаджень та лісопаркових господарств вже підготовлені спеціальні майданчики для збору новорічних ялинок.

«Екологічна традиція переробки новорічних ялинок у Києві стартуватиме вже вшосте. Зібрані дерева перероблять на тріску на спеціальному механізмі і навесні використають для мульчування (захисту ґрунту від пересихання та перегріву) лунок вічнозелених рослин. Тому саме ви можете подарувати ялиці, сосні чи смереці «друге життя», – зазначив в. о. начальника Управління екології та природних ресурсів Олександр Савченко.

Згідно з даними КМДА, минулого року на переробку прийняли понад 14 тисяч ялинок.

Також вас можуть зацікавити новини:

Читайте останні новини України та світу на каналі УНІАН в Telegram

Автор: Інна Андаліцька