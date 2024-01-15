Рідкісний повністю білий пінгвін, який блукав по чилійській Антарктиді, був знятий на відео.
На кадрах, зроблених на початку січня, видно самку виду Дженту, яка зазвичай відрізняється чорно-білими пір'ям і білою плямою на маківці, пише Independent.
"Кожен день Антарктида і це прекрасне місце дивують нас чимось новим",-сказав Уго Алехандро Харріс Герра, кухар чилійської армії, який зняв на відео пінгвіна.
Цей екземпляр, зареєстрований на базі Габріеля Гонсалеса Відела, в основному білий через лейцизм, генетичне захворювання, викликане частковою втратою пігментації оперення або хутра тварин. Лейцизм зустрічається рідко, оскільки він викликаний рецесивним геном і може полегшити полювання на тварин хижакам.
За словами ветеринарного лікаря Дієго Пеналози, цей стан відрізняється від альбінізму, оскільки тварини зберігають нормальний колір очей.
Пінгвіни в Антарктиді - деталі
Національний антарктичний науковий центр опублікував нове відео з пінгвінами біля станції "Академік Вернадський". Кадри зняли українські біологи Тарас Перетятко та Вадим Ткаченко. На відео можна побачити як дорослих пінгвінів, так і пташенят.
"На відео є і зовсім дорослі пташенята, і ще крихітні. І дуже цікавий момент, як пінгвін годує своїх малюків. Гарного перегляду", - додали вони.