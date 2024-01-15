За словами ветеринарного лікаря Дієго Пеналози, цей стан відрізняється від альбінізму, оскільки тварини зберігають нормальний колір очей.

Рідкісний повністю білий пінгвін, який блукав по чилійській Антарктиді, був знятий на відео.

На кадрах, зроблених на початку січня, видно самку виду Дженту, яка зазвичай відрізняється чорно-білими пір'ям і білою плямою на маківці, пише Independent.

"Кожен день Антарктида і це прекрасне місце дивують нас чимось новим",-сказав Уго Алехандро Харріс Герра, кухар чилійської армії, який зняв на відео пінгвіна.

Цей екземпляр, зареєстрований на базі Габріеля Гонсалеса Відела, в основному білий через лейцизм, генетичне захворювання, викликане частковою втратою пігментації оперення або хутра тварин. Лейцизм зустрічається рідко, оскільки він викликаний рецесивним геном і може полегшити полювання на тварин хижакам.

За словами ветеринарного лікаря Дієго Пеналози, цей стан відрізняється від альбінізму, оскільки тварини зберігають нормальний колір очей.

Пінгвіни в Антарктиді - деталі

Національний антарктичний науковий центр опублікував нове відео з пінгвінами біля станції "Академік Вернадський". Кадри зняли українські біологи Тарас Перетятко та Вадим Ткаченко. На відео можна побачити як дорослих пінгвінів, так і пташенят.

"На відео є і зовсім дорослі пташенята, і ще крихітні. І дуже цікавий момент, як пінгвін годує своїх малюків. Гарного перегляду", - додали вони.

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