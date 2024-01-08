Нове відео зняли українські біологи.

Національний антарктичний науковий центр опублікував нове відео з пінгвінами біля станції "Академік Вернадський".

На їхній сторінці у соціальній мережі Facebook зазначається, що кадри зняли українські біологи Тарас Перетятко та Вадим Ткаченко. На відео можна побачити як дорослих пінгвінів, так і пташенят.

"На відео є і зовсім дорослі пташенята, і ще крихітні. І дуже цікавий момент, як пінгвін годує своїх малят. Гарного перегляду", - додали вони.

Що відомо про станцію "Академівк Вернадський":

У лютому 1996 року Велика Британія передала Україні свою станцію "Фарадей", розташовану на мисі Марина острова Галіндез. Згодом її перейменували на честь першого президента НАН України, відомого вченого Володимира Вернадського.

Головним призначенням єдиної української антарктичної станції є проведення наукових досліджень в Антарктиці, вона є метеорологічною та геофізичною обсерваторією.

Як відомо, українські полярники часто публікують у мережі фото та відео зі станції, а також діляться з українцями новинами про життя місцевих птахів та тварин, розповідаючи цікаві факти про них.

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