До субантарктичних пінгвінів доєдналися й пінгвіни Аделі - рідкісні гості українських полярників.

Полярникам вдалося зафіксувати, як в Антарктиці пінгвіни гойдаються на крижаній глибі.

Про це повідомив Національний антарктичний науковий центр. Зазначається, що під час морського виїзду українським полярникам вдалося зафільмувати цікавий момент: як група пінгвінів гойдається на невеликому айсбергу.

Уточнюється, що відео зробив системний механік експедиції, драйвер Олександр Милашевський.

"На краю крижини зібралася ціла пінгвіняча тусовка. До субантарктичних пінгвінів, яких ви часто бачите на наших фото, бо навколо станції їх мешкає понад 5 тисяч, доєдналися й пінгвіни Аделі - цих птахів саме на нашому острові зовсім небагато. Пернаті трохи відпочили, погомоніли між собою та вирушили далі полювати за крилем в океан", - розповіли науковці.

На відео зафіксовано, як пінгвіни зібралися на айсбергу, який розгойдується на хвилях, немов справжня гойдалка. Складається враження, що птахи отримують задоволення від "процесу", спілкуються між собою, показують один одному кудись у далечінь, а потім майже одночасно стрибають у воду.

"Коли ти пінгвін в Антарктиці, то й гойдалка в тебе відповідна... Сподіваємося, цей ролик подарує вам трохи радісних митей навіть у нинішній непростий час", - кажуть в антарктичному центрі.

Біля "Вернадського" народилися субантарктичні пінгвіни

Нагадаємо, нещодавно біля станції української антарктичної станції "Академік Вернадський" з'явилися перші пташенята субантарктичних пінгвінів. Вони зараз у сірому пушку, смішні й незграбні, ховаються під батьками та пищать. Ще на початку листопада поблизу станції пінгвіни відклали 11 яєць, з яких й народилися ці перші 8 малюків.

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