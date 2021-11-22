Фахівці прогнозують тяжкі наслідки руйнування.

В Одеській області на лівому березі річки Дунай руйнується дамба, під спорудою виявлено метрові порожнечі.

Про це повідомила прес-служба державної установи "Держгідрографія".

Зазначається, що обстеження спецобладнанням - багатопроменевим ехолотом - провели після того, як фахівці побачили сповзання в річку частини бетонного берегоукріплення протяжністю 15-20 метрів в районі позначки 97,15 км лівого берега Кілійського гирла Дунаю.

Ймовірною причиною обвалення є часткове вимивання ґрунту з-під основи дамби в результаті тривалого впливу течії.

"У цих місцях природні глибини під самим берегом становлять 7-20 метрів, а корінний берег переважно практично вертикальний до глибини 5-6 метрів і постійно перебуває під впливом сильної течії", - йдеться в повідомленні.

Фахівці встановили, що нижню частину бетонної опалубки дамби розташовано в "підвішеному" стані. Тому стійкість споруди до розмиття значно зменшилася, і навесні, під час паводкових явищ, велика ймовірність часткового руйнування дамби з тяжкими наслідками.

Зокрема, берегоукріплення може впасти під власною вагою, потягнувши за собою частину земляного насипу.

Як повідомляв УНІАН, торік у передмісті Одеси дамбу ледь не змило через ураган.

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Автор: Лариса Козова