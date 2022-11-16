Рідкісні птиці шукають віддалені ділянки, оточені водою, щоб захистити своїх пташенят від хижаків та людей.

На Одещині побудували штучну платформу для гніздування червонокнижних пеліканів.

"На одному з Придунайських озер на Одещині закінчилися роботи із будівництва штучної платформи для гніздування кучерявого пелікана", - повідомила повідомила менеджер зі зв'язків із громадськістю природоохоронної організації Rewilding Ukraine Катерина Куракіна.

Зазначається, що стаціонарна платформа площею 60 кв. м побудована з дерев’яних дошок та брусів і зверху вкрита очеретом, щоб зробити її більш схожою на природне утворення й більш затишною для птахів.

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Як каже Куракіна, досвід використання таких платформ у інших країнах, наприклад в Болгарії, показує, що кучеряві пелікани будують свої гнізда на цих штучних острівцях, захищених від хижаків.

За словами виконавчого директора Rewilding Ukraine Михайла Нестеренко, цього року рівень води в Дунаї та Придунайських озерах був вкрай низький, що дозволило побудувати стаціонарну платформу на мілководді одного з цих озер.

"Пересихання озер – природній процес, який відбувається раз на десятиліття і дозволяє ущільнити дно озера та очистити його. Наступного року вода та риба повернуться в озеро, якщо воно має природній зв’язок з рікою, і ми побачимо тут справжнє буяння життя. Щоб уникнути вандалізму і зменшити ймовірність турбування птахів, ми не називаємо місця, де саме знаходиться платформа...", - розповів Нестеренко.

Як розповів фахівець з відновлення екосистем Rewilding Ukraine Олег Дьяков, екологи мають надію, що вже зимою побачать перших пеліканів на платформі в Одеській області.

"Рожеві пелікани в Європі гніздяться у одній величезній колонії на території Румунії, але кучеряві будують свої гнізда на різних водоймах, від Греції до України. Вже кілька років в нашій країні, нажаль, не було помічено їх гнізд, тож за допомогою цих платформ ми намагаємося створити для них належні умови для розмноження", - сказав він.

Також він зазначає, що турбувати пеліканів на гніздах неможна, бо це є одним з факторів, які негативно впливають на їх популяцію. Тому вони шукають віддалені ділянки, оточені водою, щоб захистити своїх пташенят від хижаків та людей.

Кучерявий пелікан: що про нього відомо

Кучерявий пелікан є одним з найбільших птахів у світі, із розмахом крил майже у три метри і вагою понад 10 кг. Кучерявий пелікан включений до Червоної книги України. Протягом останніх десятиліть світова популяція виду зазнала різкого скорочення через зіткнення з лініями електропередач, втрату оселищ, турбування, пташиний грип, переслідування рибалками тощо.