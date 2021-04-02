Новонароджене дитинча, яке з'явився на світ 1 квітня, важить 10 кг.

В Одеському зоопарку у присутності відвідувачів народилося дитинча лами.

Читайте такожВ Одесі волонтери врятували червонокнижних сов від вуличних фотографів (відео)

Як передає кореспондент УНІАН, про це повідомили в комунальному закладі «Одеський зоологічний парк».

Дитинча народилося 1 квітня, коли в зоопарку були відвідувачі.

Як зазначив директор зоопарку Ігор Бєляков, у самки це другі пологи.

«Чудовий малюк, 10 кг, здоровенький, допитливий. На експозиції, можна помилуватися. Мама дуже турботлива, другі пологи», - зазначив директор.

Одеситка Олександра Марченко оприлюднила відеозапис народження дитинчати.

Зазначимо, Одеський зоопарк доволі часто радує новинами про поповнення у своїх мешканців. Так, нещодавно тут з'явилося на світ дитинча китайського оленя.

Вас також можуть зацікавити такі новини

Читайте останні новини України та світу на каналі УНІАН в Telegram

Автор: Лариса Козова