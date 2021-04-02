В Одеському зоопарку у присутності відвідувачів народилося дитинча лами.
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Як передає кореспондент УНІАН, про це повідомили в комунальному закладі «Одеський зоологічний парк».
Дитинча народилося 1 квітня, коли в зоопарку були відвідувачі.
Як зазначив директор зоопарку Ігор Бєляков, у самки це другі пологи.
«Чудовий малюк, 10 кг, здоровенький, допитливий. На експозиції, можна помилуватися. Мама дуже турботлива, другі пологи», - зазначив директор.
Одеситка Олександра Марченко оприлюднила відеозапис народження дитинчати.
Зазначимо, Одеський зоопарк доволі часто радує новинами про поповнення у своїх мешканців. Так, нещодавно тут з'явилося на світ дитинча китайського оленя.
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