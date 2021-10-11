Американські вчені виявили у малюка горбкуватої черепахи дві голови і шість лап.

В американському штаті Массачусетс виявили незвичайну черепашку - з двома головами й шістьма лапами.

Про незвичайну знахідку повідомили у центрі дикої природи Cape Cod.

Дитинчаті прісноводної горбкуватої черепахи лише два тижні, але воно відчуває себе добре - рептилія добре харчується. Її годують хробаками та гранульованим кормом - малюк щодня набирає вагу.

Зоозахисники збиралися дочекатися вилуплення черепашки, аби навесні випустити його в природне середовище проживання.

У центрі планують продовжувати спостереження за сіамськими близнюками, щоб переконатися в тому що вони здатні контролювати свої ноги й можуть координувати плавання, щоб правильно дихати.

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Вчені відзначають, що біцефалія, або двоголовість - це рідкісна аномалія, яка може виникати як через генетичні фактори, так і через фактори довкілля, що впливають на розвиток ембріона.

Раніше УНІАН вже повідомляв про схожу знахідку - під час перевірки гнізд морських черепах у Північній Кароліні біологи знайшли двоголове дитинча черепахи.

Автор: Станіслав Кожемякін