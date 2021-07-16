Під Євпаторією в окупованому Криму горів сміттєвий полігон.
Про це йдеться у сюжеті ТСН.
Вогонь, за підрахунками окупантів, охопив 1600-1800 квадратних метрів. До ліквідації залучили важку техніку.
Через пожежу на полігоні дим накрив саме місто. Місцеві мешканці скаржилися на проблеми зі сном через запах паленого. Через подію вони були змушені спати з зачиненими вікнами.
Правоохоронні органи вважають, що сміття могли й підпалити. Ситуацію з гасінням ускладнила й надзвичайна спека. Нині на окупованому РФ півострові стовпчики сягають +35 градусів.
Російська окупаційна влада організувала перевірку за фактом можливого підпалу. ЗМІ стверджують, що відкритих ділянок полум’я на місці вже не залишилося.
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