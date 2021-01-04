Невідомі жорстоко побили жінок біля їхнього будинку.

В окупованому Криму здійснено напад на дружину та доньку українського активіста Олега Приходька.

Про це повідомив на своїй сторінці у Facebook голова партії ВО "Свобода" Олег Тягнибок.

"В окупованому Криму здійснено напад на доньку та дружину в‘язня Кремля Олега Приходька. Невідомі жорстоко побили жінок біля їхнього будинку за підтримку Олега", - написав він.

Репресії в окупованому Криму: затримання українського активіста Олега Приходька

Російські силовики в червні 2016 року затримували Приходька в окупованому Криму за українські номерні знаки на автомобілі.

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У лютому 2019 року співробітники ФСБ РФ провели обшук у будинку Приходька в селі Оріхове Сакського району. Силовики вилучили в нього українську символіку, прапори ВО "Свобода", червоно-чорні прапори, портрет лідера ОУН Степана Бандери, техніку та CD-диски. Після обшуку Приходька відвезли до Сімферополя, де допитували, розпитуючи про його діяльність та зв'язки на материковій частині України.

У жовтні співробітники ФСБ провели обшук у його будинку та затримали активіста.

Стосовно Приходька окупанти відкрили кримінальну справу за ч. 1 ст. 30 та ч. 1 ст. 205 (готування до вчинення теракту), ч. 1 ст. 222 (придбання та зберігання вибухових речовин) і ч. 1 ст. 223.1 (виготовлення вибухових речовин) Кримінального кодексу РФ.

Для участі в судових засіданнях у Південному окружному військовому суді ще навесні 2020 року його незаконно етапували до Росії. Російське обвинувачення запросило для українця 11 років колонії та 200 тис. рублів штрафу.

21 листопада Приходьку виповнилось 62 роки.

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Автор: Світлана Закелова