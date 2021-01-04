В Криму здійснено напад на дружину та доньку політв'язня Приходька / фото facebook.com/oleh.tyahnybok
В окупованому Криму здійснено напад на дружину та доньку українського активіста Олега Приходька.
Про це повідомив на своїй сторінці у Facebook голова партії ВО "Свобода" Олег Тягнибок.
"В окупованому Криму здійснено напад на доньку та дружину в‘язня Кремля Олега Приходька. Невідомі жорстоко побили жінок біля їхнього будинку за підтримку Олега", - написав він.
Репресії в окупованому Криму: затримання українського активіста Олега Приходька
- Російські силовики в червні 2016 року затримували Приходька в окупованому Криму за українські номерні знаки на автомобілі.
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- У лютому 2019 року співробітники ФСБ РФ провели обшук у будинку Приходька в селі Оріхове Сакського району. Силовики вилучили в нього українську символіку, прапори ВО "Свобода", червоно-чорні прапори, портрет лідера ОУН Степана Бандери, техніку та CD-диски. Після обшуку Приходька відвезли до Сімферополя, де допитували, розпитуючи про його діяльність та зв'язки на материковій частині України.
- У жовтні співробітники ФСБ провели обшук у його будинку та затримали активіста.
- Стосовно Приходька окупанти відкрили кримінальну справу за ч. 1 ст. 30 та ч. 1 ст. 205 (готування до вчинення теракту), ч. 1 ст. 222 (придбання та зберігання вибухових речовин) і ч. 1 ст. 223.1 (виготовлення вибухових речовин) Кримінального кодексу РФ.
- Для участі в судових засіданнях у Південному окружному військовому суді ще навесні 2020 року його незаконно етапували до Росії. Російське обвинувачення запросило для українця 11 років колонії та 200 тис. рублів штрафу.
- 21 листопада Приходьку виповнилось 62 роки.
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