Щороку жителі планети викидають 300 млн тонн пластикових відходів, які потрапляють у річки і океани, а потім і в їжу. Від них гинуть птахи, риби і тварини, як в океанах, так і на суші.

Установи системи Організації Об'єднаних Націй ініціювали проект із запобігання забрудненню сміттям водойм та очищення світового океану від пластику.

Про це повідомляє Центр новин ООН.

Сьогодні узбережжя багатьох країн, що розвиваються, всіяне пластиковими пляшками, рибальськими снастями і різними упаковками. У період пандемії гори цього сміття поповнили одноразові маски і рукавички.

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Цими днями установи системи ООН оголосили про нову ініціативу по боротьбі з морським сміттям і очищенню світового океану.

У рамках нового проекту буде перевірено наявність у достатній кількості сміттєприймальних споруд у портах бідних країн. Крім того, будуть проведені інформаційно-просвітницькі заходи для працівників секторів судноплавства та рибальства. Плануються заходи щодо забезпечення маркування рибальських снастей з тим, щоб можна було визначити їх власника, якщо вони були загублені або викинуті в море.

Щороку жителі планети викидають 300 млн тонн пластикових відходів, які потрапляють у річки і океани, а потім і в їжу. Від них гинуть птахи, риби і тварини, як в океанах, так і на суші.

Продовольча і сільськогосподарська організація Об'єднаних Націй (ФАО), Міжнародна морська організація (ІМО) та 30 країн сподіваються, що їх нова масштабна ініціатива під назвою GloLitter стане важливим внеском у боротьбу з морським сміттям і очищення світового океану.

У рамках проекту GloLitter основна увага приділятиметься скороченню використання пластику в секторі морського транспорту і рибальства. Також впроваджуватимуться новітні технології з переробки продукції з пластику.

Як повідомляв УНІАН, міністр захисту навколишнього середовища і природних ресурсів Роман Абрамовський заявив, що в Чорному морі до 2050 року буде більше пластику, який розкладається від 100 до 1000 років, ніж риби, при цьому засмічення моря починається з річок.

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Автор: Вікторія Токарєва