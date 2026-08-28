Буданов назвав мінімальну кількість людей, яку Україні треба мобілізувати кожного місяця

Водночас, каже він, потрібно боротися з "неправомірною діяльністю ТЦК" та "насильницькою бусифікацією".

Україна не може мобілізувати менше за 30 тисяч людей на місяць, що є мінімально необхідною кількістю для підтримки поточної ситуації на фронті. Про це в інтерв’ю Наталії Мосейчук, яке транслювалося в телемарафоні, сказав керівник Офісу президента України Кирило Буданов.

"Не можна мобілізувати менше за 30 тисяч людей на місяць. Це мінімальна необхідна кількість для підтримки того, що є", - підкреслив він.

Водночас Буданов висловив сподівання, що вдасться змінити ситуацію з "насильницькою бусифікацією, яка інколи існує".

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"Такі факти є, з цим треба боротися", - додав керівник ОП.

Крім того, каже він, треба боротися і з "певною неправомірною діяльністю ТЦК, яка інколи має місце, а інколи дуже часто має місце".

"Але навіть поборовши все це, не буде такого, що всі задоволені. Це неможливо", - зауважив Буданов.

Інші заяви Буданова

Як повідомлялося, раніше Буданов заявив, що особисто намагався домовитися про припинення далекобійних ударів між Україною та Росією, але поки що це не спрацювало.

Він додав, що Україна змушена була відповідати всіма засобами, які має у своєму розпорядженні, і це непроста ситуація.

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