Нацбанк ввів у обіг одразу дві нові пам’ятні монети: чому присвячені (фото)

Поступово в готівковий обіг буде введено по два мільйони штук кожної з таких монет.

Національний банк України ввів у обіг дві нові обігові пам’ятні монети з тематичної серії "Ми сильні. Ми разом", присвяченої єдності України та її регіонам.

За повідомленням пресслужби регулятора, це монети "Ми сильні. Ми разом. Дніпропетровська область" та "Ми сильні. Ми разом. Кіровоградська область".

Монети мають номінал 10 гривень. Аверс обох нових обігових пам’ятних монет ідентичний з аверсом обігової монети номіналом 10 гривень зразка 2018 року.

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Головний елемент реверсу цих монет - стилізована мапа України з чітко окресленими адміністративними межами та зображенням території регіонів, яким вони присвячені.

Поступово в готівковий обіг буде введено по 2 мільйони штук кожної з таких обігових пам’ятних монет. Частина тиражу цих монет сформована в спеціально оформлені ролики, кожен з яких міститиме 25 обігових пам’ятних монет, тираж кожного – 15 тис. шт.

Пам’ятні монети в Україні – останні новини

24 серпня НБУ ввів у обіг пам’ятну монету "До 35-річчя Незалежності України". Монета має номінал 20 гривень, виготовлена зі срібла 925 проби, оздоблена патинуванням та локальною позолотою. Її тираж – до 5 000 штук.

У липні Нацбанк ввів у обіг нову пам’ятну монету "Українська бавовна. Морський дрон Sea Baby", що розповідає про легендарний надводний безпілотний комплекс Sea Baby, розроблений фахівцями Служби безпеки України для виконання бойових завдань у Чорному морі.

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