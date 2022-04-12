Також триває заборона на вилов раків.

В Україні стартувала заборона на вилов водних біоресурсів під час нересту.

Про це повідомило Державне агентство меліорації та рибного господарства України.

Зазначається, що тривалість нерестової заборони визначена для кожного регіону та водойми. Також триває заборона на вилов раків.

Наразі рибоохоронні заходи на водоймах проводяться держінспекторами з урахуванням безпекової ситуації у регіонах України, позицій військових державних адміністрацій, із залученням відповідних правоохоронних органів.

"Браконьєрство сьогодні – це грабунок країни, це мародерство. Закликаю рибалок дотримуватися встановлених заборон, ми жорстко контролюємо ситуацію", - наголосив голова Держрибагентства Артем Ріпенко.

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