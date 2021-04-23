Учасниками екологічної акції стали 110 країн світу.

Висадили понад 4 мільйони дерев за день і встановили світовий рекорд з озеленення планети.

Читайте такожУ Києві невідомі назвалися комунальниками та зрізали 17 вікових дубів (фото)Про це йдеться в ефірі ТСН.Ранок. Україна перемогла у глобальній екологічній акції, участь в якій взяли 110 країн зі всього світу.

Лише за один день, 10 квітня, в усіх країнах разом, висадили 5,5 млн дерев. І з них понад 4 мільйони - в Україні. Робили це волонтери, дипломати й держпосадовці. Усе, аби привернути увагу до проблем довкілля і показати приклад, як треба його захищати.

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Автор: Ольга Робейко