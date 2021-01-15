Зоопарк Мехіко показав перше народжене в Мексиці пінгвеня.
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Як йдеться в сюжеті ТСН, пташеня з'явилося на світ ще у грудні. Йому вже встигли вигадати імя - назвали Алексом.
Працівники зоопарку кажуть, що малюк росте дуже стрімко, і вже важить понад 1,5 кг. На відміну від свої дорослих "родичів", які вкриті пір'ям, він ще вкритий пухом.
Нині Алекс разом з іншими членами пінгвінячого сімейства активно вивчає вольєр, у якому він мешкає. Керівництво звіринцю попіклувалося, аби умови максимально нагадували антарктичні. Воду в басейні постійно фільтрують, а температура повітря не перевищує позначки у 6 градусів за Цельсієм.
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