Пташеня з'явилося на світ ще у грудні.

Зоопарк Мехіко показав перше народжене в Мексиці пінгвеня.

Читайте такожУ сіднейському зоопарку сталося попонення: у пари пінгвінів-геїв народилося семеро малюків (відео)

Як йдеться в сюжеті ТСН, пташеня з'явилося на світ ще у грудні. Йому вже встигли вигадати імя - назвали Алексом.

Працівники зоопарку кажуть, що малюк росте дуже стрімко, і вже важить понад 1,5 кг. На відміну від свої дорослих "родичів", які вкриті пір'ям, він ще вкритий пухом.

Нині Алекс разом з іншими членами пінгвінячого сімейства активно вивчає вольєр, у якому він мешкає. Керівництво звіринцю попіклувалося, аби умови максимально нагадували антарктичні. Воду в басейні постійно фільтрують, а температура повітря не перевищує позначки у 6 градусів за Цельсієм.

Інші цікаві новини про тварин

Читайте останні новини України та світу на каналі УНІАН в Telegram

Автор: Марина Григоренко