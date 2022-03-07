Уповноважена Верховної Ради з прав людини Людмила Денісова наголосила, що безконтрольне переміщення військ РФ біля Чорнобиля сприяє розповсюдженню радіоактивного забруднення за межі зони відчуження.
Про це омбудсмен повідомила у соціальній мережі Facebook.
"На захопленій окупантами Чорнобильській АЕС та у зоні відчуження російські військові порушують вимоги радіаційної безпеки", - заявила Денісова.
Зокрема, окупантами здійснюється безконтрольне переміщення особового складу та військової техніки на підприємстві, у зоні відчуження та за її межі.
"Це призводить до погіршення радіаційної обстановки на об’єкті та у зоні відчуження, а також сприяє розповсюдженню радіоактивного забруднення за межі зони", - заявила Денісова.
Разом з тим, за інформацією Держатомрегулювання, регулюючий контроль за станом ядерної та радіаційної безпеки ядерних установок та інших об’єктів на майданчику Чорнобильської АЕС та на території зони відчуження наразі неможливий. Крім того, станом на 6 березня на об'єкті "Укриття" вийшли з ладу декілька датчиків контролю нейтронного потоку, потужності дози гамма-випромінювання та радіаційного забруднення повітря, що призвело до неможливості здійснення контролю за критичністю та низкою радіаційних параметрів в одному з приміщень об’єкту.
"Відсутність належного контролю за функціонуванням Чорнобильської АЕС ставить під загрозу міжнародну екологічну безпеку в цілому!", - наголосила Денісова.
"Відповідно до статті 8 Римського статуту міжнародного кримінального суду, який підписано як Україною, так і Російською Федерацією, до військових злочинів віднесено умисний напад, коли відомо, що він стане причиною випадкової широкої, довгострокової та серйозної шкоди навколишньому природному середовищу, що не є співставними з очікуваною воєнною перевагою", - заявила омбудсмен.
Денісова закликала міжнародні правозахисні організації вжити всіх можливих заходів для посилення тиску на Російську Федерацію для припинення воєнної агресії проти України та деокупації зон підвищеної небезпеки.