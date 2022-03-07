Військові порушують вимоги радіаційної безпеки у зоні Чорнобильської АЕС.

Уповноважена Верховної Ради з прав людини Людмила Денісова наголосила, що безконтрольне переміщення військ РФ біля Чорнобиля сприяє розповсюдженню радіоактивного забруднення за межі зони відчуження.

Про це омбудсмен повідомила у соціальній мережі Facebook.

"На захопленій окупантами Чорнобильській АЕС та у зоні відчуження російські військові порушують вимоги радіаційної безпеки", - заявила Денісова.

Зокрема, окупантами здійснюється безконтрольне переміщення особового складу та військової техніки на підприємстві, у зоні відчуження та за її межі.

"Це призводить до погіршення радіаційної обстановки на об’єкті та у зоні відчуження, а також сприяє розповсюдженню радіоактивного забруднення за межі зони", - заявила Денісова.

Разом з тим, за інформацією Держатомрегулювання, регулюючий контроль за станом ядерної та радіаційної безпеки ядерних установок та інших об’єктів на майданчику Чорнобильської АЕС та на території зони відчуження наразі неможливий. Крім того, станом на 6 березня на об'єкті "Укриття" вийшли з ладу декілька датчиків контролю нейтронного потоку, потужності дози гамма-випромінювання та радіаційного забруднення повітря, що призвело до неможливості здійснення контролю за критичністю та низкою радіаційних параметрів в одному з приміщень об’єкту.

"Відсутність належного контролю за функціонуванням Чорнобильської АЕС ставить під загрозу міжнародну екологічну безпеку в цілому!", - наголосила Денісова.

"Відповідно до статті 8 Римського статуту міжнародного кримінального суду, який підписано як Україною, так і Російською Федерацією, до військових злочинів віднесено умисний напад, коли відомо, що він стане причиною випадкової широкої, довгострокової та серйозної шкоди навколишньому природному середовищу, що не є співставними з очікуваною воєнною перевагою", - заявила омбудсмен.

Денісова закликала міжнародні правозахисні організації вжити всіх можливих заходів для посилення тиску на Російську Федерацію для припинення воєнної агресії проти України та деокупації зон підвищеної небезпеки.

Вас також можуть зацікавити новини: