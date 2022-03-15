Центр протидії дезінформації при РНБО України нагадав про те, що опіка домашніх улюбленців сьогодні потрібна як ніколи.
Про це йдеться в Телеграм-каналі ЦПД.
Також українцям дали кілька порад, як організувати евакуацію своїх тварин та їхнє перебування в укриттях:
- Подбайте про ідентифікатор для вашого улюбленця з вашими контактами, закріпіть його на ошийнику.
- Підготуйте медикаменти, ветпаспорт, повідки та ошийник, їжу та воду щонайменше на 7 днів, миски, туалет/пелюшки для котів та дрібних собак, пакети для сміття, паперові рушники, вологі серветки, дезінфектор, іграшки.
- Промаркуйте переноску для тварини.
Водночас під час переїзду з тваринами радять:
- Обов’язково тримайте собак на повідку, котів, дрібних тварин - у переносках.
- Будьте терплячими та готовими до проблем із поведінкою тварин, особливо у скупченні людей або під час вибухів.
Водночас в ЦПД нагадують, що в Україні на час воєнного стану дозволено перевозити тварин в потязі за наявності ветпаспорта та переноски.
При евакуації за кордон українцям радять дізнаватися заздалегідь про правила в'їзду до країни ЄС з твариною.
Нагадаємо, чимало країн Європи наразі пропускають українських біженців з їхніми домашніми улюбленцями без жодних документів. Зокрема, це Польщі, Румунія, Угорщина, Словаччина та Німеччина.
Як повідомляв УНІАН, наразі до Німеччини з одеського притулку для тварин евакуюють десятки кішок та собак.