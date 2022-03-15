Громадян закликають не кидати своїх домашніх улюбленців напризволяще.

Центр протидії дезінформації при РНБО України нагадав про те, що опіка домашніх улюбленців сьогодні потрібна як ніколи.

Про це йдеться в Телеграм-каналі ЦПД.

Також українцям дали кілька порад, як організувати евакуацію своїх тварин та їхнє перебування в укриттях:

Подбайте про ідентифікатор для вашого улюбленця з вашими контактами, закріпіть його на ошийнику.

Підготуйте медикаменти, ветпаспорт, повідки та ошийник, їжу та воду щонайменше на 7 днів, миски, туалет/пелюшки для котів та дрібних собак, пакети для сміття, паперові рушники, вологі серветки, дезінфектор, іграшки.

Промаркуйте переноску для тварини.

Водночас під час переїзду з тваринами радять:

Обов’язково тримайте собак на повідку, котів, дрібних тварин - у переносках.

Будьте терплячими та готовими до проблем із поведінкою тварин, особливо у скупченні людей або під час вибухів.

Водночас в ЦПД нагадують, що в Україні на час воєнного стану дозволено перевозити тварин в потязі за наявності ветпаспорта та переноски.

При евакуації за кордон українцям радять дізнаватися заздалегідь про правила в'їзду до країни ЄС з твариною.

Нагадаємо, чимало країн Європи наразі пропускають українських біженців з їхніми домашніми улюбленцями без жодних документів. Зокрема, це Польщі, Румунія, Угорщина, Словаччина та Німеччина.

Як повідомляв УНІАН, наразі до Німеччини з одеського притулку для тварин евакуюють десятки кішок та собак.