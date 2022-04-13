Крім того, в "Київ Цифровий" удосконалили сервіс погоди.

З 13 квітня кияни можуть слідкувати за станом повітря в столиці в застосунку "Київ Цифровий".

Про це повідомив мер Києва Віталій Кличко у своєму Telegram-каналі, де опублікував відео з одного зі стаціонарних комплексів моніторингу якості повітря.

"Тепер кияни зможуть слідкувати за станом повітря в столиці в застосунку "Київ Цифровий". Ми доповнили сервіс даними усіх міських пунктів моніторингу якості повітря. Як це працює? У "Київ Цифровий" користувачі зможуть вибрати найближчий пункт на мапі, щоб слідкувати за якістю повітря у своєму районі", – сказав Кличко.

Він додав, що Київ продовжує посилювати контроль за станом атмосферного повітря. Військові дії та обстріли спричинили пожежі в передмістях, від чого стан повітря в столиці в деякі дні був незадовільним.

За словами мера, для більш ефективного контролю і розуміння реального забруднення повітря місто розвиває сучасну систему постів моніторингу повітря. Так, у столиці вже працюють 5 стаціонарних комплексів моніторингу повітря європейського зразка, які ретельно досліджують якість повітря за близько 10 показниками: різні фракції пилу, діоксид азоту, діоксид сірки, оксид вуглецю, аміак, приземний озон, сірководень та формальдегід, метеорологічні показники. А невдовзі додадуть і вимірювання радіаційного фону.

Комплекси моніторингу встановлені на лівому і правому берегах столиці.

Крім того, в "Київ Цифровий" удосконалили сервіс погоди – метеопрогнози стали більш детальними. Розробники продовжують удосконалювати сервіси та працюють над запровадженням нових, щоб адаптувати застосунок до умов воєнного стану.

Як повідомляв УНІАН, у період інтенсивних бойових дій у лютому-березні 2022 року в Києві суттєво погіршився стан повітря. Зокрема, станом на 30 березня рівень речовин-забруднювачів у повітрі на території Києва майже в п'ять разів вище норми. Наразі ситуація із забрудненням повітря у столиці стабілізувалася.