У Київській області є кілька осередків загоряння.

Рівень речовин-забруднювачів у повітрі на території Києва майже в п'ять разів вище норми. В окремих районах столиці присутній запах гару.

Про це повідомляє Управління екології та природних ресурсів КМДА у Facebook.

"Станом на 14: 00 30 березня якість повітря в столиці задовільна на правому березі й в стані переходу від незадовільного до задовільного на лівому. Якість повітря визначається концентрацією фракції пилу 2,5 мкм в атмосферному повітрі. Перевищень гранично допустимих концентрацій немає", - йдеться в повідомленні.

При цьому зазначено, що близько 9:00 спостерігалося короткочасне перевищення рівня сірководню – 9,1 мкг/м3.

Водночас за даними сервісу IQAir, рівень забруднення повітря в Києві може бути небезпечним для людей, у яких проблеми з дихальною системою. У зв'язку з цим не рекомендовано відкривати вікна або проводити багато часу на відкритому повітрі.

Сервіс saveecobot повідомляє про декілька осередків загоряння в Київській області, що може бути причиною низької якості повітря в столиці.

Як раніше повідомляв УНІАН, вранці 19 березня за рівнем забрудненого повітря Київ опинився на третьому місці у світі.

За словами радника глави МВС Вадима Денисенка, для смогу в Києві було кілька причин, серед яких пожежа на звалищі в Нових Петрівцях через безвітряну погоду.

24 березня жителів столиці попросили закрити вікна через пожежу в області. Задимлення спостерігалося у Святошинському та Голосіївському районах місто.

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