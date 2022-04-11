11 квітня нова версія застосунку "Київ Цифровий" стала доступною для завантаження, повідомили у КМДА.
Відтепер користувачі сервісу можуть знайти розклад евакуаційних рейсів – застосунок перенаправляє на сайт "Укрзалізниці", де можна дізнатися про найближчі евакуаційні рейси, міжнародні маршрути, роботи вокзалів тощо.
Також у застосунку можна отримати психологічну допомогу. Мовиться про онлайн та очні групи психологічної підтримки для підлітків та батьків, які постраждали через війну.
Загалом у застосунку доступні наступні сервіси:
Безпека
- Укриття https://bit.ly/bomb_shelter
- Евакуаційні рейси https://bit.ly/373th9N
- Прихисток https://bit.ly/37BevqH
Допомога
- Гуманітарні штаби та потреби https://bit.ly/38A7oPz
- Стати волонтером https://bit.ly/3urnOlJ
- Wi-Fi в укриттях https://bit.ly/3NV65uV
- Фонд "Повернись живим" https://bit.ly/3rhHdDJ
Здоров’я
- Аптеки https://bit.ly/kyiv-pharmacy
- Психологічна підтримка https://bit.ly/3riFXR0
- Донорство https://bit.ly/38HHJog
- Ветклініки https://bit.ly/kyiv-pet-stores
- Травмпункти https://bit.ly/kyiv-trauma-centers
Мапи
- Хліб https://bit.ly/kyivhlib-map
- Вода https://bit.ly/kyiv-aqua
- Продукти https://bit.ly/kyiv-shops
- Товари та послуги https://bit.ly/kyiv-business
- АЗС https://bit.ly/kyiv-gas-stations
- СТО https://bit.ly/kyiv-car-services
Свідчення громадян про:
- Руйнування https://bit.ly/3Kxu4hv
- Воєнні злочини https://bit.ly/3JuLrOT
- Ворожі війська https://bit.ly/3jnw9kb
Раніше мер Віталій Кличко закликав мешканців, які виїхали зі столиці через війну, утриматися від повернення ще принаймні тиждень. Також не рекомендується повертатися у свої домівки жителям звільнених від окупантів передмість Києва.
Мер міста не виключає, що окупанти можуть спробувати знову "захопити Київ за два дні". Через що треба й надалі бути готовими до оборони.