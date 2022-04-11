11 квітня нова версія застосунку "Київ Цифровий" стала доступною для завантаження, повідомили у КМДА.

Відтепер користувачі сервісу можуть знайти розклад евакуаційних рейсів – застосунок перенаправляє на сайт "Укрзалізниці", де можна дізнатися про найближчі евакуаційні рейси, міжнародні маршрути, роботи вокзалів тощо.

Також у застосунку можна отримати психологічну допомогу. Мовиться про онлайн та очні групи психологічної підтримки для підлітків та батьків, які постраждали через війну.

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Мапи

Свідчення громадян про:

Раніше мер Віталій Кличко закликав мешканців, які виїхали зі столиці через війну, утриматися від повернення ще принаймні тиждень. Також не рекомендується повертатися у свої домівки жителям звільнених від окупантів передмість Києва.

Мер міста не виключає, що окупанти можуть спробувати знову "захопити Київ за два дні". Через що треба й надалі бути готовими до оборони.

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