Застосунок "Київ Цифровий" оновили / фото REUTERS

11 квітня нова версія застосунку "Київ Цифровий" стала доступною для завантаження, повідомили у КМДА.

Відтепер користувачі сервісу можуть знайти розклад евакуаційних рейсів – застосунок перенаправляє на сайт "Укрзалізниці", де можна дізнатися про найближчі евакуаційні рейси, міжнародні маршрути, роботи вокзалів тощо.

Також у застосунку можна отримати психологічну допомогу. Мовиться про онлайн та очні групи психологічної підтримки для підлітків та батьків, які постраждали через війну.

Загалом у застосунку доступні наступні сервіси:

Безпека

  • Укриття https://bit.ly/bomb_shelter
  • Евакуаційні рейси https://bit.ly/373th9N
  • Прихисток https://bit.ly/37BevqH

Допомога

  • Гуманітарні штаби та потреби https://bit.ly/38A7oPz
  • Стати волонтером https://bit.ly/3urnOlJ
  • Wi-Fi в укриттях https://bit.ly/3NV65uV
  • Фонд "Повернись живим" https://bit.ly/3rhHdDJ

Здоров’я

  • Аптеки https://bit.ly/kyiv-pharmacy
  • Психологічна підтримка https://bit.ly/3riFXR0
  • Донорство https://bit.ly/38HHJog
  • Ветклініки https://bit.ly/kyiv-pet-stores
  • Травмпункти https://bit.ly/kyiv-trauma-centers

Мапи

  • Хліб https://bit.ly/kyivhlib-map
  • Вода https://bit.ly/kyiv-aqua
  • Продукти https://bit.ly/kyiv-shops
  • Товари та послуги https://bit.ly/kyiv-business
  • АЗС https://bit.ly/kyiv-gas-stations
  • СТО https://bit.ly/kyiv-car-services

Свідчення громадян про:

  • Руйнування https://bit.ly/3Kxu4hv
  • Воєнні злочини https://bit.ly/3JuLrOT
  • Ворожі війська https://bit.ly/3jnw9kb

Раніше мер Віталій Кличко закликав мешканців, які виїхали зі столиці через війну, утриматися від повернення ще принаймні тиждень. Також не рекомендується повертатися у свої домівки жителям звільнених від окупантів передмість Києва.

Мер міста не виключає, що окупанти можуть спробувати знову "захопити Київ за два дні". Через що треба й надалі бути готовими до оборони.

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