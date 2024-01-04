У КМДА кажуть, що все через несприятливу погоду.

У Києві спостерігається тимчасове погіршення якості повітря. Столична влада рекомендує киянам обмежити перебування на вулиці. Про це інформує прес-служба КМДА.

"Станом на 17:30 4 січня рівень забрудненості атмосферного повітря в Києві високий. Фіксується підвищення концентрації зважених часток (пилу). Ймовірною причиною тимчасового погіршення стану повітря є метеорологічні умови (зокрема, дуже низька швидкість вітру), що сприяють накопиченню та утриманню шкідливих домішок у приземному шарі повітря", – йдеться у повідомленні.

У КМДА запевняють, що гранично допустимі концентрації небезпечних речовин не перевищені. Але до поліпшення метеорологічної ситуації мешканцям столиці рекомендовано:

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закрити вікна;

обмежити перебування на вулиці;

пити багато води;

якщо є очищувач повітря, то увімкнути його на максимум.

Екологічна ситуація в Україні

Як писав УНІАН, масовані ракетно-дронові атаки росіян по Києву негативно впливають на якість повітря у столиці. Наприклад, після атаки 29 грудня у північній частині міста було зафіксовано підвищену концентрацію продуктів горіння, зокрема пилу.

Також ми розповідали, що з асканійського заповідника на Херсонщині окупанти вивезли червонокнижних тварин та зникаючі види. Зокрема росіяни депортували зебри Чапмана, бізона американського, коней Пржевальського та оленя Давида.

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