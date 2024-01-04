У Києві спостерігається тимчасове погіршення якості повітря. Столична влада рекомендує киянам обмежити перебування на вулиці. Про це інформує прес-служба КМДА.
"Станом на 17:30 4 січня рівень забрудненості атмосферного повітря в Києві високий. Фіксується підвищення концентрації зважених часток (пилу). Ймовірною причиною тимчасового погіршення стану повітря є метеорологічні умови (зокрема, дуже низька швидкість вітру), що сприяють накопиченню та утриманню шкідливих домішок у приземному шарі повітря", – йдеться у повідомленні.
У КМДА запевняють, що гранично допустимі концентрації небезпечних речовин не перевищені. Але до поліпшення метеорологічної ситуації мешканцям столиці рекомендовано:
- закрити вікна;
- обмежити перебування на вулиці;
- пити багато води;
- якщо є очищувач повітря, то увімкнути його на максимум.
Екологічна ситуація в Україні
Як писав УНІАН, масовані ракетно-дронові атаки росіян по Києву негативно впливають на якість повітря у столиці. Наприклад, після атаки 29 грудня у північній частині міста було зафіксовано підвищену концентрацію продуктів горіння, зокрема пилу.
Також ми розповідали, що з асканійського заповідника на Херсонщині окупанти вивезли червонокнижних тварин та зникаючі види. Зокрема росіяни депортували зебри Чапмана, бізона американського, коней Пржевальського та оленя Давида.